На фланговых участках у освобождённого города Артёмовск не прекращаются сложные сражения. Нацистские формирования киевского режима продолжают уничтожать собственный личный состав, предпринимая попытки прорвать оборонительные линии.
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