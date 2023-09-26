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РВ: На фланге Артёмовска ВКС России уничтожают скопления ВСУ

РВ: На фланге Артёмовска ВКС России уничтожают скопления ВСУ

На фланговых участках у освобождённого города Артёмовск не прекращаются сложные сражения. Нацистские формирования киевского режима продолжают уничтожать собственный личный состав, предпринимая попытки прорвать оборонительные линии.

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