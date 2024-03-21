"Не то что жить, даже умирать страшно..": В Ленобласти "горцы" захватили кладбища и творят беспредел !

Пока все дружно удивляются небывалой поддержке россиян действующего президента на прошедших выборах, а власть заявляет, что скоро "жить станет лучше, жить станет веселее", в Ленинградской области жителям Ломоносовского района, не до смеха.
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