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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Не то что жить, даже умирать страшно..": В Ленобласти "горцы" захватили кладбища и творят беспредел !

Пока все дружно удивляются небывалой поддержке россиян действующего президента на прошедших выборах, а власть заявляет, что скоро "жить станет лучше, жить станет веселее", в Ленинградской области жителям Ломоносовского района, не до смеха.

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Комментарии
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Svetlana Bykova
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7 час.
виктор матвеев
Да дураку ясно что администрация и менты в доле, в стране установлена негласная система кормления с должности чиновника с заносом вышестоящим, результат круговая порука.
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6 час.
СТ
Сергей Торопчин
Лет пять назад одна женщина поставила гроб с покойником перед мэрии Самары. И ушла. Чиновники сразу навели порядок
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6 час.

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