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Аргументы недели

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28 июля — День Крещения Руси

28 июля — День Крещения Руси

День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации, установленная в 2010 году в честь одной из главных вех в истории Руси: провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.

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