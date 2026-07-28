28 июля — День Крещения Руси

День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации, установленная в 2010 году в честь одной из главных вех в истории Руси: провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии