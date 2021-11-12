Эксперт в области энергетики, кандидат технических наук Александр Сергеев прокомментировал «Русской Весне» возможные последствия перекрытия газопровода «Ямал — Европа».
Эксперт рассказал, чем грозит Европе перекрытие газопровода через Белоруссию
Комментарии
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Ваша Светлость
И это правильно! А то газ через Белоруссию пропускают, а мигрантов нет!
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16 час.
Natalia VetscherskajaWittwer
Ай, да Александр Григорьевич: не в бровь, а в глаз. Дипломатия да😳 дипломатия, всё разъяснять, разжёвывать "партнёрам",что надо сотрудничать, вести переговоры и находить пути их решения, а не пустобрехством заниматься да нелегитимную дармоедку Тих...ую принимать, будто она уже "Елизавета" всея "Евр"🤔Опа😜.... Молодей, Александр Григорьевич, правда - бацька, мы не держим ножик за спиной, как некоторые, мы прямо говорим, что ножик есть, а "рубать" (то бишь нарезать) мы будем свой выращенный хлеб, сало и бульбу... А кто нас не принимает или "умом" свои зашкаливает "чудеса-санкции" стругает, то это просим на exit (выход), нам с Вами не по пути. Чужого не хотим, но и своего не отдадим. Ничего личного и лишнего....
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12 час.
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