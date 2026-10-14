Глава АВТОВАЗа озвучил прогноз по продажам Lada Iskra в 2026 году

Место в первой десятке самых популярных моделей России по итогам 2026 года – такой прогноз по Lada Iskra дал топ-менеджер АВТОВАЗа.
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