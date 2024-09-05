Путин высказался об ударах ВСУ по Курской АЭС и порассуждал о зеркальном ответе России

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской атомной электростанции (АЭС) — очень опасные теракты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.
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