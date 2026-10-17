Главное в тезисах: Рейтинг Макрона на дне: поддержка президента Франции упала до рекордных 15%, тогда как лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен имеет 31% по опросам конца сентября, а Жан-Люк Меланшон — 20%.
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