Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Жандарм Ближнего Востока»: во что может превратиться Иран по итогам войны с США

«Жандарм Ближнего Востока»: во что может превратиться Иран по итогам войны с США

Президент США Дональд Трамп и его окружение в очередной раз занимаются словесными интервенциями и вновь заявляют о скором подписании соглашения с Ираном.

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