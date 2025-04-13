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Для дурака мир полон внезапных чудес

Для дурака мир полон внезапных чудес

А помните, какой-то Роджерс писал, что нам не к спеху заканчивать СВО, время работает на нас, впереди крах западной коалиции и системный кризис их экономик?И куча дебилов истерила, что этот Роджерс на содержании у Кремля (если бы), оправдывает провальную стратегию, ахахах, я вся смиюся, вообще всё врёт, а запад стронг и поддерживать украину не бросит, один, четыре, во… (хватит, за эту шутку меня робот ЖЖ уже банил!).

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
За то ещё раз убедились с какми тварями мы жили... если б ещё из этого и урок усвоить...
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1 д.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Спасибочки
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1 д.
ВС
Владимир Сергеев
А по поводу Варшавы я совсем не против. Надо же где - то бизонов американмких и зубров разводить с кроликами. На шпротах они быстро бы вес набирали.
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22 час.
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