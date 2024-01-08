Скончался создатель языка программирования Pascal

Ему было 89 лет.фото: wikipedia.org/Tyomitch--> Швейцарский учёный Никлаус Вирт, создатель языков программирования Pascal и Modula-2, умер в возрасте 89 лет, сообщает Ассоциация вычислительной техники (АСМ).
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