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Скончался создатель языка программирования Pascal

Скончался создатель языка программирования Pascal

Ему было 89 лет.фото: wikipedia.org/Tyomitch--> Швейцарский учёный Никлаус Вирт, создатель языков программирования Pascal и Modula-2, умер в возрасте 89 лет, сообщает Ассоциация вычислительной техники (АСМ).

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