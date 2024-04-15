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На акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси задержаны 14 человек

На акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси задержаны 14 человек

В Тбилиси прошла многотысячная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Митингующие попытались прорвать полицейский кордон у здания парламента и начали устраивать стычки с правоохранителями.

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