На акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси задержаны 14 человек

В Тбилиси прошла многотысячная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Митингующие попытались прорвать полицейский кордон у здания парламента и начали устраивать стычки с правоохранителями.
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