Актриса Лиза Арзамасова показала фигуру в купальнике

Актриса Лиза Арзамасова показала поклонникам, как выглядит ее фигура в купальнике. Звезда "Папиных дочек" выложила в Instagram снимки, которые сделала во время отдыха с мужем, фигуристом Ильей Авербухом в ОАЭ.
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