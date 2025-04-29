В Рязанской области две пенсионерки потеряли 8 млн рублей после звонка

Жертвами стали 87-летняя жительница Шилова и 88-летняя рязанка. В обоих случаях схема обмана была похожей: поступал звонок с неизвестного номера, голос по ту сторону трубки представлялся представителем следственного органа или сотрудником безопасности банка и убеждали переместить деньги на «безопасный счёт».