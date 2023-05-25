Федеральное агентство новостей №1

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Диетолог Наталья Зубарева предупредила россиян о серьезных последствиях резекции желудка

Диетолог Наталья Зубарева предупредила россиян о серьезных последствиях резекции желудка

Резекция желудка чревата проблемами с усвоением витаминов и микроэлементов, а также ухудшается работа желчного пузыря и поджелудочной железы.

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