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Татар-информ

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Татарстан сэкономил более 3,2 млрд рублей на госзакупках с начала года

Татарстан сэкономил более 3,2 млрд рублей на госзакупках с начала года

С января по август текущего, 2026 года в Республике Татарстан заключено более 41 тыс. контрактов на общую сумму 223,6 млрд рублей.

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