В Якутии два жителя Приморья обвиняются в обмане 15 покупателей автомобилей с зарубежных аукционов

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела в отношении двоих 25-летних жителей Приморского края, которые обвиняются в мошенничестве при импорте жителям разных регионов России подержанных автомобилей.