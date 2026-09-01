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Рубль слабеет на старте осени, доллар на FX пробил 87 рублей впервые с апреля 2025 года

Рубль слабеет на старте осени, доллар на FX пробил 87 рублей впервые с апреля 2025 года

Рубль начал первые осенние торги снижением на фоне сезонного сокращения продаж экспортной валютной выручки после очередных корпоративных налоговых выплат.

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