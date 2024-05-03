Театр абсурда
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Театр абсурда

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Фозул шел-шел, и просто пнул 9-летнюю девочку. Ему прилетел урок вежливости

Фозул шел-шел, и просто пнул 9-летнюю девочку. Ему прилетел урок вежливости

Очередной последователь дела Титова и Хуснуллина вчера решила открыть нам глаза.

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Комментарии
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Михаил
Эти подлецы измываются над русскоязычными,как у себя дома,так и здесь.Пнуть вас  всех, в лоханку, к таджикам,через месяц запоёте &quot;Лазаря.&quot; Что вы вообще знаете ,сидя или лежа на диване ,вытаращив зенки в телевизор,про жизнь ,вне ваших розовых представлений.
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17 час.
Александр
Она просто сука!
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16 час.
ninikooo Митусова
И этот недоносок еще в России?! Почему его не депортировали без права въезда в Россию навсегда ему и его многочисленным родственника?!? А Чудиновская просто тварь бездушная. Делаю ей остаться одной в темном переулке и чтобы навстречу ей шла куча мигрантов. После того как она поменяет памперсы, изменится, наверное и ее статистика. Мы. Верим статистике А.Бастрыкина, которая не голословна- он с этим сталкивается ежеминутно, а эта дама в кресле сказки всем рассказывает.
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14 час.

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