Фозул шел-шел, и просто пнул 9-летнюю девочку. Ему прилетел урок вежливости

Эти подлецы измываются над русскоязычными,как у себя дома,так и здесь.Пнуть вас всех, в лоханку, к таджикам,через месяц запоёте "Лазаря." Что вы вообще знаете ,сидя или лежа на диване ,вытаращив зенки в телевизор,про жизнь ,вне ваших розовых представлений.

ninikooo Митусова

И этот недоносок еще в России?! Почему его не депортировали без права въезда в Россию навсегда ему и его многочисленным родственника?!? А Чудиновская просто тварь бездушная. Делаю ей остаться одной в темном переулке и чтобы навстречу ей шла куча мигрантов. После того как она поменяет памперсы, изменится, наверное и ее статистика. Мы. Верим статистике А.Бастрыкина, которая не голословна- он с этим сталкивается ежеминутно, а эта дама в кресле сказки всем рассказывает.