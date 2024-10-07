ВТБ обсуждает доставку еды в своем приложении — «Ведомости»

ВТБ может начать доставлять еду через свое приложение «ВТБ онлайн». Партнером может выступить один из участников этого сегмента рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на размещенную на рекрутинговом сервисе hh.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии