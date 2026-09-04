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Әлмәттә Нефтьчеләр көнендә Zoloto һәм «Уматурман» төркемнәре чыгыш ясаячак

Әлмәттә 5 сентябрьдә Нефть, газ һәм ягулык сәнәгате хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Бәйрәм чаралары шәһәрнең берничә мәйданчыгында узачак.

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