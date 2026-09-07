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Царьград

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Казбек Коков сообщил о смерти писателя Исхака Машбаша в 96 лет

Казбек Коков сообщил о смерти писателя Исхака Машбаша в 96 лет

Герой труда Исхак Машбаш умер в 96 лет. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил соболезнования семье и народу Адыгеи.

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