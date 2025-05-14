Сила в правде
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Сила в правде

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Британцы начали срывать переговоры. Первый удар нанесён

Британцы начали срывать переговоры. Первый удар нанесён

Чуть более чем за сутки до начала мирных переговоров в Стамбуле британцы перешли в атаку. Совместно с украинским разведуправлением, а это значит, с террористом Будановым*, который возглавляет ГУР, они перешли ко вбросам, которые, если так подумать, совершенно не меняют сути и намерений и являются, … .

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