Этот 3,5-дюймовый концентратор превратит переднюю панель корпуса вашего ПК в USB-рай

Вы когда-нибудь испытывали нехватку USB-портов на своем ПК? Компания Delock представила новый USB-концентратор на передней панели, призванный расширить возможности вашего корпуса за счет 10 дополнительных портов USB Type-A для подключения периферии и других устройств.
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