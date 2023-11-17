Сотрудников ФСБ подозревают в вымогательстве 5 млрд руб. за закрытие дела Merlion

В Москве задержали несколько сотрудников одного из управлений ФСБ по подозрению в вымогательстве 5 млрд рублей у руководства компании Merlion за закрытие уголовного дела, которое было возбуждено на основе подставных фактов с целью рейдерского захвата их бизнеса.
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