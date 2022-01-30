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Врач назвал опасные последствия насморка при «омикроне»

Врач назвал опасные последствия насморка при «омикроне»

Насморк часто встречается при заражении омикрон-штаммом коронавируса, при этом затрудненное дыхание может вызвать гипоксию головного мозга, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.

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