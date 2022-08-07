РЕН ТВ

195 095 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина пожиленко
    Глубочайшая аморальность и безнравственность властвующего украинского "панства" проявляется с давних времен, а потому...В ЛНР обнаружили ...
  • Владимир Несмеев
    Сучье племя не любят правду наши "партнеры".Заставят опровержение дать.The Times наброси...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело.В Испании человек...

Зеленский выпускает педофилов из тюрем для подкрепления ВСУ

Зеленский выпускает педофилов из тюрем для подкрепления ВСУ

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Президент Украины Владимир Зеленский освобождает из тюрем осужденных за изнасилование детей педофилов ради подкрепления истощенной украинской армии, пишет американское издание The Grayzone.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх