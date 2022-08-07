Зеленский выпускает педофилов из тюрем для подкрепления ВСУ

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Президент Украины Владимир Зеленский освобождает из тюрем осужденных за изнасилование детей педофилов ради подкрепления истощенной украинской армии, пишет американское издание The Grayzone.
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Президент Украины Владимир Зеленский освобождает из тюрем осужденных за изнасилование детей педофилов ради подкрепления истощенной украинской армии, пишет американское издание The Grayzone.
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