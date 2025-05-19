Учить детей мигрантов русскому языку бесплатно — так предложили в Екатеринбурге

(Ебуржские депутаты уху похоже ели) ----------------------------------------------------------------------------------- Трудно поверить, но некоторым народным избранникам с Урала пришла в голову оригинальная мысль о том, на что надо тратить государственные деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии