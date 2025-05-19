Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Виктор
    В качестве ответного подарка "семье " - перепрофилировать этот " гадюшник " во " Всероссийский центр изучения проблем...Жога получил ожид...
  • Геннадий Свешников
    Браво Жога❗Здесь надо работать как Вагнер, по другому тут просто не получится.Алчые они -африкадеры на халяву,ничего ...Жога получил ожид...
  • Александр
    Конечно очень сложное дело объяснить что либо эстонцам но когда нибудь поймут что на Россию гавкать опасно!!!Россия задержала ...

Учить детей мигрантов русскому языку бесплатно — так предложили в Екатеринбурге

Учить детей мигрантов русскому языку бесплатно — так предложили в Екатеринбурге

(Ебуржские депутаты уху похоже ели) ----------------------------------------------------------------------------------- Трудно поверить, но некоторым народным избранникам с Урала пришла в голову оригинальная мысль о том, на что надо тратить государственные деньги.

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