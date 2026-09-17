Калужская область чтит героев освобождения

Уважаемые жители Калужской области! Дорогие земляки! 17 сентября - священная дата. Калужская земля мужественно приняла на себя удар врага, встав надежным щитом на подступах к столице.
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