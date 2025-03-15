Неловко получилось: австралийская бронемашина досталась ВС РФ вместо ВСУ Видео с захваченным в Курской области «Бушмастером», который бросили убегающие ВСУшники, широко разошлось по австралийским СМИ.
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Неловко получилось: австралийская бронемашина досталась ВС РФ вместо ВСУ Видео с захваченным в Курской области «Бушмастером», который бросили убегающие ВСУшники, широко разошлось по австралийским СМИ.
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