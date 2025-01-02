Вучич заявил, что по вопросу ожидаемых санкций США против NIS нет хороших новостей

По вопросу ожидаемых американских санкций в отношении российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" нет, заявил президент Сербии Александр Вучич после разговора с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом.
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