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Вучич заявил, что по вопросу ожидаемых санкций США против NIS нет хороших новостей

Вучич заявил, что по вопросу ожидаемых санкций США против NIS нет хороших новостей

По вопросу ожидаемых американских санкций в отношении российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" нет, заявил президент Сербии Александр Вучич после разговора с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом.

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