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FiNE NEWS

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Российские вооруженные силы нанесли удары по инфраструктуре, используемой ВСУ

В течение последних суток российские войска провели серию ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по информации Минобороны РФ, используются в интересах Вооруженных сил Украины.

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