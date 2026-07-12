Российские вооруженные силы нанесли удары по инфраструктуре, используемой ВСУ

В течение последних суток российские войска провели серию ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по информации Минобороны РФ, используются в интересах Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии