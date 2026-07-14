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Неожиданный улов года: приморец вытащил рыбу, которую раньше видел только по телевизору

Неожиданный улов года: приморец вытащил рыбу, которую раньше видел только по телевизору

Для опытного рыбака из Приморья очередной выход на море закончился настоящей сенсацией. Мужчина, который много лет ловит рыбу у побережья Японского моря, рассказал, что на крючок ему попался вид, который он до этого наблюдал только в передачах про океан и в роликах на YouTube.

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