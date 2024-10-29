Игорь Крутой слил своего фаворита из Новосибирской области в шоу «Ты супер!»

Композитор Игорь Крутой сразу же приметил юного вокалиста из села Павловка Новосибирской области. Именно Игорь Яковлевич назвал имя Рената и провел его в полуфинал и затем в финал: «Я выбираю Рената и хочу, чтобы он прославил академию».
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