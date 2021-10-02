Появились первые сферические шины

Goodyear поставляет шины для многих серийных, концептуальных и гоночных моделей, но в этот раз она выпустила совершенно уникальный продукт для концепта Citroen Urban Collectif — совместный проект французского автопроизводителя, Accor и JCDecaux.
Goodyear поставляет шины для многих серийных, концептуальных и гоночных моделей, но в этот раз она выпустила совершенно уникальный продукт для концепта Citroen Urban Collectif — совместный проект французского автопроизводителя, Accor и JCDecaux.
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