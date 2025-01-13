Пассажиры поезда Кишинев-Унгены: "Мёрзнем в вагонах. Очень холодно"

Пассажирский поезд Кишинев-Унгены является единственным междугородным маршрутом в Республике Молдова после того, как маршруты Бельцы-Рогожены и Кишинев-Тигина были отменены из-за финансовых проблем на железной дороге.
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