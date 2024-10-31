Сергей Собянин рассказал, каким будет флагманский центр больницы имени Буянова

Специалисты проверяют системы вентиляции и дымоудаления Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что основные работы по строительству флагманского центра на базе городской клинической больницы имени В.
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