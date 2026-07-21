МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия обратила внимание на то, что одни из первых заявлений нового премьера Великобритании Энди Бернэма были о безоговорочной поддержке украинского режима, то есть о намерении и дальше делать все для продолжения войны.
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