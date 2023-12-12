Сенатор Макконелл заявил, что пакет помощи Киеву не будет одобрен до 25 декабря

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что одобрение американским конгрессом дополнительного пакета помощи Украине до наступления католического Рождества представляется маловероятным.
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