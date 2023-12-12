Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    На бутылку п*дора!В Москве задержал...
  • Валерий Бирюков
    Хорошо бы ещё с пребыванием в местах не столь отдалённых в течение 10 без права переписки.В Красноярске вое...
  • Валентин Щербаков
    Что, Гончаренко, трусливая сука бандеровская, очко жим-жим, готовься, скоро и ты встретишься с Бандерой, он заждался ...Депутат Рады Гонч...

Сенатор Макконелл заявил, что пакет помощи Киеву не будет одобрен до 25 декабря

Сенатор Макконелл заявил, что пакет помощи Киеву не будет одобрен до 25 декабря

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что одобрение американским конгрессом дополнительного пакета помощи Украине до наступления католического Рождества представляется маловероятным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх