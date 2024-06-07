Россия увела многомиллионные контракты у Австралии: Стратегическая победа

Сегодня 1,5K прочитали Когда в мире бушуют санкции, а геополитические игры напоминают шахматы с запутанными ходами, Россия вновь показывает, что ответить может так, что оппоненты даже не успевают осознать, как их король уже в шахе.
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