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Джейлен Браун набрал 22 очка за 17 минут в дебютном предсезонном матче за «Сиксерс» против «Никс»

Звездный форвард Джейлен Браун , ставший игроком «Филадельфии» после летнего обмена из «Бостона», стал самым результативным игроком предсезонного матча против « Нью-Йорка ».

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