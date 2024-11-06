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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» проиграл «Интеру» (0:1) в Лиге чемпионов. У лондонцев 3 поражения за месяц

«Интер» победил «Арсенал» (1:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Итальянский клуб котировался фаворитом встречи у букмекеров – на победу миланцев давали коэффициент 2.

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