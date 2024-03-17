ИИ показал 15 новых версий Эйприл О'Нил из «Черепашек-ниндзя»Энтузиасты при помощи ИИ сгенерировали новую подборку артов с Эйприл О’Нил из «Черепашек-ниндзя», демонстрирующую 15 разных версий героини мультсериалов, игр и комиксов.
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