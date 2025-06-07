Разведчики ВС России захватили новый интеллектуальный FPV-дрон в Сумской области

Новый тип беспилотников Вооруженных сил Украины попал в руки российских военнослужащих. Они захватили в Сумской области малошумный FPV-дрон с интеллектуальным наведением, сообщил РИА «Новости» офицер группировки «Север» с позывным Витязь.
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