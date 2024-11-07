Свердловское министерство ищет выход из транспортного коллапса в регионе

Для решения вопроса с с региональными перевозками свердловский минтранст просит заложить в бюджет на 2025 год и плановые 2026-2027 годы 619 млн рублей (сейчас планируется порядка 400 млн рублей), хотя в идеале им нужно 3,5 млрд рублей.