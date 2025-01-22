Царьград Фото: коллаж Царьграда В Самаре задержали двоих человек, напавших на депутата и его знакомую.
"Ты, короче, покойник": Депутат без прикрас рассказал о нападении азербайджанцев в Самаре
Комментарии
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Виктор Хованов
Мы сами виноваты - хлопали в ладошки, когда еврейская власть в 90-х глумилась над любыми проявлениями русскости, травила и расправилась с той же Памятью и баркашовцами. И сейчас борьба со всем русским продолжается. Русские, как и во времена ВОВ, да и как это было всегда нужны власти только тогда, когда трон или генсекское кресло начинало раскачиваться под воздействием внешних факторов.
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5 час.
vitaly yanushkevich
Наша( если так можно сказать) полиция защищает черножепых, они им платят, а зачем защищать русских? Давно уже надо всех азеров выслать из России и без права возвращения, эти ублюдки добра не понимают, так же как их безмозглый президент.
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2 час.
ВС
Валентин Сухарев
А жалуются что штурмовиков не хватает на СВО. Вот ВАМ готовые штурмы, это не полицаи их место на ЛБС. Таких дармоедов нечего держать в полиции пусть послужат Родине. С уважением.
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1 час.
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