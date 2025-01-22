"Ты, короче, покойник": Депутат без прикрас рассказал о нападении азербайджанцев в Самаре

Виктор Хованов Мы сами виноваты - хлопали в ладошки, когда еврейская власть в 90-х глумилась над любыми проявлениями русскости, травила и расправилась с той же Памятью и баркашовцами. И сейчас борьба со всем русским продолжается. Русские, как и во времена ВОВ, да и как это было всегда нужны власти только тогда, когда трон или генсекское кресло начинало раскачиваться под воздействием внешних факторов.

vitaly yanushkevich Наша( если так можно сказать) полиция защищает черножепых, они им платят, а зачем защищать русских? Давно уже надо всех азеров выслать из России и без права возвращения, эти ублюдки добра не понимают, так же как их безмозглый президент.