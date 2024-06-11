Оскару Кучера безжалостно набросился на Дмитрия Назарова

Ведущий и актер Оскар Кучер жестко высказался об опальном артисте. Телеведущий Оскар Кучера явно не склонен прощать покинувших Россию артистов, особенно активно высказывая свое негодование по поводу Дмитрия Назарова.
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