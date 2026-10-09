«Скоро»: Песков анонсировал новый разговор Путина и Трампа

Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится совсем скоро.
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