Соединенные Штаты испытывают серьезную озабоченность из-за закона «О защите национального суверенитета», одобренного правительством Венгрии.
Госдеп: США обеспокоены законом Венгрии «О защите национального суверенитета»
Комментарии
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Мансур Саяров
Они приобретают название страны - ПИНДОСИЯ
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6 час.
Аркадий Самохин
Пиндосы хозяева мира с 1991г, да будет вам известно. Тех кто идет им поперек они наказывают.
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4 час.
М
Малышок
Всё правильно. Только вот главная проблема в том, что у них есть все средства и возможности наказывать. И наказывать безнаказанно. Что хотят, то и воротят, всё, что им вздумается. Вот как-то так...
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2 час.
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