Госдеп: США обеспокоены законом Венгрии «О защите национального суверенитета»

Пиндосы хозяева мира с 1991г, да будет вам известно. Тех кто идет им поперек они наказывают.

М

Малышок

Всё правильно. Только вот главная проблема в том, что у них есть все средства и возможности наказывать. И наказывать безнаказанно. Что хотят, то и воротят, всё, что им вздумается. Вот как-то так...