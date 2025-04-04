Bloomberg: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в Вашингтон

Власти США ждут, когда спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы начать новый этап переговоров по Украине.
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