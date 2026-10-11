17 историй про сантехников, которые не только чинят трубы, но и периодически попадают в приключение

Работа сантехником — это не только менять унитазы и чистить трубы, но общение с разными людьми. Кто-то помогает бабулькам, у кого-то клиенты хотят купить материалы за счет мастера или засыпают во время работы.
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